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Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США

CNN: Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение для ввода тарифов
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может объявить чрезвычайное экономическое положение для ввода тарифов на импорт. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных пошлин в отношении союзников и противников», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, Трамп стремится восстановить «мировой торговый баланс» во время своего второго срока.

Накануне Трамп заявил о намерении ввести «очень серьезные тарифы» на импорт из Мексики и Канады.

До этого избранный президент США после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность. Избранный президент отметил, что США больше не могут терпеть торговые дефициты и субсидии, позволяющие держаться Канаде на плаву. Именно поэтому Трюдо и ушел в отставку, отметил он.

Ранее Медведев предрек смену владельца у Британии, Канады и Панамского канала.

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