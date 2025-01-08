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В Эстонии позволят негражданам голосовать на муниципальных выборах

Премьер Эстонии Михал пообещал негражданам сохранить право голоса на выборах
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Ints Kalnins/Reuters

Неграждане Эстонии сохранят право голосовать на муниципальных выборах. Об этом в эфире на телеканале ETV+ заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает «Интерфакс».

«Суть изменений проста: те люди, которые связаны гражданством с другими странами, в частности... Россией, Белоруссией — не смогут в дальнейшем участвовать в обсуждении будущего нашей страны», — сказал он.

Михал уточнил, что неграждане — владельцы «серых» паспортов — сохранят право голоса с учетом текущей ситуации в парламенте Эстонии.

Оппозиционная эстонская партия Isamaa в октябре инициировала внесение поправок в конституцию о запрете иностранным гражданам, в том числе россиянам, принимать участие в муниципальных выборах.

Предложение выдвинул председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер на заседании местного парламента. По словам Сеэдера, право голоса на выборах должно быть только у граждан Эстонии, либо же у граждан стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.

Временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин заявил, что в случае принятия поправок в конституцию Эстонии тысячи россиян столкнутся с дискриминацией.

Позднее авторы конституции Эстонии раскритиковали поддержанный парламентом Эстонии законопроект, запрещающий голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.

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