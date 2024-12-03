В Эстонии раскритиковали лишение права голоса граждан России

Авторы конституции Эстонии раскритиковали поддержанный парламентом Эстонии законопроект, запрещающий голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщает ERR.

«Авторы конституции Эстонии критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в Эстонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «именитые политики не разделяют энтузиазма нынешних парламентариев». Также сообщается, что замечание основоположников конституции Эстонии 1992 года было принято к сведению, но обсуждение законопроекта властями продолжится.

Оппозиционная эстонская партия Isamaa в октябре инициировала внесение поправок в конституцию о запрете иностранным гражданам, в том числе россиянам, принимать участие в муниципальных выборах. Соответствующее предложение выдвинул председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер на заседании рийгикогу (местного парламента). По словам Сеэдера, право голоса на выборах должно быть только у граждан Эстонии, либо же у граждан стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения. Временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин заявил, что в случае принятия поправок в конституцию Эстонии тысячи россиян столкнутся с дискриминацией.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.