Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии раскритиковали лишение права голоса граждан России

Авторы конституции Эстонии раскритиковали лишение права голоса граждан России

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Авторы конституции Эстонии раскритиковали поддержанный парламентом Эстонии законопроект, запрещающий голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщает ERR.

«Авторы конституции Эстонии критически отнеслись к планам правящей коалиции изменить основной закон с целью ограничить избирательное право граждан третьих стран в Эстонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «именитые политики не разделяют энтузиазма нынешних парламентариев». Также сообщается, что замечание основоположников конституции Эстонии 1992 года было принято к сведению, но обсуждение законопроекта властями продолжится.

Оппозиционная эстонская партия Isamaa в октябре инициировала внесение поправок в конституцию о запрете иностранным гражданам, в том числе россиянам, принимать участие в муниципальных выборах. Соответствующее предложение выдвинул председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер на заседании рийгикогу (местного парламента). По словам Сеэдера, право голоса на выборах должно быть только у граждан Эстонии, либо же у граждан стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения. Временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин заявил, что в случае принятия поправок в конституцию Эстонии тысячи россиян столкнутся с дискриминацией.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами