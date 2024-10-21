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В Эстонии хотят лишить граждан РФ права голоса на муниципальных выборах

ERR: в Эстонии хотят лишить россиян права голоса на муниципальных выборах

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Ints Kalnins/Reuters

Оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала внесение поправок в конституцию о запрете иностранным гражданам, в том числе россиянам, принимать участие на муниципальных выборах. Об этом сообщает ERR.

Соответствующее предложение было выдвинуто на заседании Рийгикогу (местный парламент). Инициативу выдвинул председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

Он отметил, что право голоса на выборах должно быть только у граждан Эстонии, либо же у граждан стран, с которыми заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.

Незадолго до этого глава Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар сообщил, что страна закупит дальнобойные ракеты и дроны для обеспечения безопасности на границе. Он также отметил, что Эстония должна действовать быстрее НАТО для обеспечения безопасности страны.

Незадолго до того президент Эстонии процитировал Рейгана и призвал покончить с красными линиями РФ.

Ранее сообщалось, что Эстония может отправить войска на Украину.

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