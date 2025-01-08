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Со здания генконсульства Польши в Петербурге сняли флаг страны

ТАСС: со здания генконсульства Польши в Петербурге сняли флаги страны и ЕС
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

С флагштоков на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге были сняты флаги страны и Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалу агентства, к 10 января 2025 года деятельность представительства будет остановлена.

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше.

5 декабря Россия уведомила Польшу о решении отозвать согласие на функционирование генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что решение российской стороны является симметричным действием.

Ранее в Польше пригрозили закрыть все российские консульства в стране.

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