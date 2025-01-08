Нежелание властей Украины участвовать в консультациях по ситуации с транзитом российского газа в страны — члены Европейского союза (ЕС) свидетельствует о слабости ее президента Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Моника Беньова.

Она прокомментировала отмену встречи между представителями регионального содружества, Киева и Братиславы в Брюсселе. По словам словацкого премьер-министра Роберта Фицо, консультации по поставкам газа должны были состояться 7 января. Однако украинская делегация не приехала на мероприятие.

«То, что президент Украины отменил запланированную встречу <...> по поводу поставок газа в Словакию, говорит о его упрямстве и слабости», — подчеркнула законодатель.

Беньова отметила, что консультации перенесли на 9 января. В ходе встречи Фицо планирует бороться за энергетические интересы своей страны без оглядки на «надменность Зеленского», подытожила депутат.

7 января словацкая партия Hlas-SD («Голос — социальная демократия»), которая является одним из трех политических объединений в правительственной коалиции, усомнилась в необходимости и дальше поддерживать попытки Украины вступить в ЕС. В заявлении партии уточнялось, что Hlas-SD может пересмотреть свою позицию по данному вопросу из-за решения Киева прекратить транзит российского газа.

Ранее от украинских властей потребовали сохранить транзит газа в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.