В Венгрии назвали посла США мстительным и мелочным человеком

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман представляет собой мстительного и мелочного человека, опозорившего американскую дипломатию. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей в стране партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш, передает ТАСС.

«Вы мстительный, мелочный человек, всего лишь либеральный политический активист, который каждую минуту своего пребывания здесь тратит на то, чтобы подчинить стремление к упорядоченным дипломатическим отношениям между двумя союзными государствами утверждению собственного мировоззрения», — сказал лидер фракции, комментируя санкции против главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана.

Кочиш добавил, что Прессман за время своего пребывания на посту посла США пытался распространять свои личные либеральные взгляды. Также, по словам главы партии, дипломат «добивался смены правительства» Венгрии.

До этого министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что включение Рогана в американский санкционный список является личной местью Прессмана. Глава МИД подчеркнул, что через несколько дней к власти в Соединенных Штатах придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага.

Ранее сенатор похвалил две страны Евросоюза, действующие без оглядки на США.