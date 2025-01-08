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В Будапеште назвали санкции США личной местью американского посла

Сийярто: санкции против главы аппарата Орбана являются местью посла США
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Shutterstock

Включение главы кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана в американский санкционный список является личной местью покидающего свой пост посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, санкции являются личной местью Рогану посла, направленного в Венгрию провалившейся вашингтонской администрацией и уезжающего отсюда «неудачно и бесславно».

Глава МИД подчеркнул, что через несколько дней к власти в Соединенных Штатах придут люди, которые видят в Венгрии друга, а не врага.

3 января Сийярто назвал «детским и жалким» решение министерства иностранных дел Польши не приглашать венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Европейском союзе.

2 января сообщалось, что Венгрия лишилась дотации от ЕС в размере €1,04 млрд из-за отсутствия реформ.

Ранее Орбана не пригласили на инаугурацию Трампа.

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