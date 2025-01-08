Канаду назвали филиалом США

Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск «троллят» Канаду, поскольку она «филиал» Соединенных Штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

«Трамп и Маск продолжают активно троллить Трюдо и канадское руководство. Смысл в том, что Канада действительно не столько суверенное государство, сколько филиал США», — подчеркнул он.

Пушков напомнил, что США «протащили» Канаду в G7 «с заднего входа».

«Ну, а раз филиал, то с чего с ней церемониться», — подытожил сенатор.

8 января Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «девочкой» и заявил, что его слова о невозможности присоединения Канады к США больше не имеют веса, так как он уходит в отставку.

Ранее Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой.