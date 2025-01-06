В России раскрыли, какой удар нанес Илон Маск по политике Германии

Совместный прямой эфир американского предпринимателя Илона Маска и сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) станет мощным ударом для политической системы Германии. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационному политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«9 января Илон Маск намерен провести стриминг с главой АдГ Алис Вайдель. Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке, а Илон Маск, что уже очевидно, становится главным идеологом команды Трампа», — написал сенатор.

По словам Пушкова, Христианско-демократический союз является главной консервативной партией в политической системе ФРГ. Однако, считает сенатор, она на самом деле является «одной из версий либералов-глобалистов», которые находятся у власти в Германии. Как подчеркнул политик, в идеях христианских демократов «давно не осталось никакого консерватизма».

Среди прочего Пушков отметил, что Маск уже в открытой форме «проводит линию на поддержку правых движений в Великобритании и в ФРГ». Сенатор указал, что предприниматель «делает это в пику псевдооппозиции» в лице ХДС и консервативной партии в Британии.

До этого Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я». По мнению бизнесмена, традиционные немецкие ценности «потерпели крах», в результате чего ФРГ пришла к стагнации экономики, общественным беспорядкам и «выхолащиванию национальной идентичности».

Ранее в Норвегии заявили, что недовольны поведением Маска.