Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, как и президент Владимир Зеленский, имеет нелегитимный статус. Об этом заявил в интервью РИА Новости член движения «Другая Украина», бывший депутат Рады Владимир Олейник.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

По словам Олейника, Стефанчук нарушил порядок продления военного положения на Украине, приняв законопроект от «неизвестной личности». В связи с этим с 29 августа 2024 года, с момента, когда пятилетние полномочия Верховной рады истекли, военного положения в стране нет, отметил экс-депутат.

Олейник добавил, что на Украине на парламентские выборы дается 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва, но выборов до сих пор не было. Поэтому России не следует подписывать мирный договор со Стефанчуком, документ будет недействителен, добавил бывший депутат.

19 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями власти, в частности с председателем Верховной рады.

Стефанчук в свою очередь на это ответил, что Украина готова вести переговоры с Россией только на своих условиях.

Ранее Зеленский допустил, что снова станет юмористом.