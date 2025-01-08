В МИД РФ высказались о блокировке Молдавией поставок энергии в Приднестровье

Блокировка правительством Молдавии поставок электроэнергии в Приднестровье является издевательством над жителями непризнанного государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, в настоящее время в Приднестровье происходит стимулирование неонацизма.

«Задействуется весь арсенал, весь инструментарий, потому что речь идет об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности применении всей линейки того, что должно было кануть в Лету. От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. Это издевательство в прямом смысле этого слова», — сказала Захарова.

1 января 2025 года завершился срок действия договора о транзите российского газа в страны Европы через территорию Украины. Тогда же были прекращены поставки газа из РФ в Приднестровье, которое не имеет альтернативных источников данного топлива.

В результате в домах, расположенных на территории республики, было отключено центральное отопление и прекратилась подача горячей воды. Кроме того, в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.

Ранее Молдавию предостерегли от решения проблемы Приднестровья силовыми методами.