Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались о блокировке Молдавией поставок энергии в Приднестровье

Захарова: блокировка поставок энергии в Приднестровье является издевательством
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Блокировка правительством Молдавии поставок электроэнергии в Приднестровье является издевательством над жителями непризнанного государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, в настоящее время в Приднестровье происходит стимулирование неонацизма.

«Задействуется весь арсенал, весь инструментарий, потому что речь идет об абсолютно безграничном, основанном на вседозволенности применении всей линейки того, что должно было кануть в Лету. От травли по языковому признаку до теперь уже отключения жизненно важных источников. Это издевательство в прямом смысле этого слова», — сказала Захарова.

1 января 2025 года завершился срок действия договора о транзите российского газа в страны Европы через территорию Украины. Тогда же были прекращены поставки газа из РФ в Приднестровье, которое не имеет альтернативных источников данного топлива.

В результате в домах, расположенных на территории республики, было отключено центральное отопление и прекратилась подача горячей воды. Кроме того, в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.

Ранее Молдавию предостерегли от решения проблемы Приднестровья силовыми методами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами