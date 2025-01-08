Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении не упомянул о том, что ВСУ потеряли Курахово в ДНР. Об этом пишет немецкая газета Haldelsbatt.

«О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул», - говорится в сообщении издания.

Немецкая газета пишет, что на данный момент остается неясным, где именно ВСУ выстроили оборонительную линию в районе Курахово.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм при освобождении населенного пункта Курахово.

6 января Минобороны России сообщило, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения Донецкой народной республики вырастут. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России оценили важность взятия под контроль Курахово.