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В Германии рассказали, о чем умолчал Зеленский

Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере ВСУ Курахово
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении не упомянул о том, что ВСУ потеряли Курахово в ДНР. Об этом пишет немецкая газета Haldelsbatt.

«О ситуации под Курахово Зеленский вообще не упомянул», - говорится в сообщении издания.

Немецкая газета пишет, что на данный момент остается неясным, где именно ВСУ выстроили оборонительную линию в районе Курахово.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм при освобождении населенного пункта Курахово.

6 января Минобороны России сообщило, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения Донецкой народной республики вырастут. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России оценили важность взятия под контроль Курахово.

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