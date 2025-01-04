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В МИД отреагировали на доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

Аскальдович: Россия приветствует доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ
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Национальная полиция Украины

Россия приветствует доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева против Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Кроме того, МИД России продолжит призывать ООН добавиться от Украины отмены репрессивных законов против УПЦ.

«Даже союзникам киевских властей, которые привыкли многое спускать им с рук, все сложнее закрывать глаза на творящиеся бесчинства и беспредел», — сказал он.

Аскальдович отметил, что российское ведомство приветствует долгожданные выводы УВКПЧ.

31 декабря был опубликован доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В нем было указано, что заявления Украины относительно законности запрета Украинской православной церкви (УПЦ) на ее территории не подкреплены достаточными доказательствами.

Запрет деятельности Украинской православной церкви на территории Украины был утвержден Верховной радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей.

Ранее в украинском Владимире у общины УПЦ отобрали Успенский собор.

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