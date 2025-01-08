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В Каракасе похитили зятя оппозиционого политика

Венесуэльский оппозиционер Гонсалес сообщил о похищении его зятя в Каракасе
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Shutterstock

Венесуэльский оппозиционер Эдмунду Гонсалес Уррутия сообщил о похищении его зятя в Каракасе. Его слова приводит The Guardian.

По словам Уррутии, его зять Рафаэль Тударес был похищен неизвестными в капюшонах, когда отвозил своих детей в школе. Его утащили в фургон золотистого цвета.

3 января правоохранительные органы Венесуэлы пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса после его встречи с президентом США Джо Байденом. Власти готовы выплатить $100 тыс. за информацию об оппозиционере.

В сентябре сообщалось, что Гонсалес покинул страну и получил политическое убежище в Испании. В США политика считают избранным президентом Венесуэлы. При этом Байден счел целесообразным проведение повторных выборов в Венесуэле.

Ранее Мадуро заявил о готовившемся покушении на вице-президента Венесуэлы Родригеса.

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