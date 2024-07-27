Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Кишинева приостановил работу из-за сообщения о бомбе

Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о бомбе

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Власти Кишинева получили предупреждение о бомбе в городском аэропорту. Об этом сообщает Advarul.

Пресс-секретарь главного инспектора пограничной полиции (IGPF) Молдавии Раиса Новички заявила, что в результате предупреждения аэропорт был эвакуирован. Сотрудники ведомства провели необходимые проверки для обеспечения безопасности.

Позднее представители IGPF заявили, что тревога о бомбе была ложной, на территории аэропорта не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, деятельность воздушной гавани была восстановлена.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы устанавливают неизвестного, который предупредил о взрывчатке.

До этого стало известно, что пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики.

Как отметили в авиакомпании Flyone, продолжить путешествие смогут только те пассажиры, которые получили подтверждение о допуске к рейсу. Пассажиры, которым было отказано или которые были признаны персонами «нон грата», не смогут путешествовать. Также им не будет возмещена стоимость купленного билета.

Ранее в аэропорту Кишинева полиция применила силу к вернувшемуся из России оппозиционеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами