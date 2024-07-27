Аэропорт Кишинева приостановил работу из-за сообщения о бомбе

Власти Кишинева получили предупреждение о бомбе в городском аэропорту. Об этом сообщает Advarul.

Пресс-секретарь главного инспектора пограничной полиции (IGPF) Молдавии Раиса Новички заявила, что в результате предупреждения аэропорт был эвакуирован. Сотрудники ведомства провели необходимые проверки для обеспечения безопасности.

Позднее представители IGPF заявили, что тревога о бомбе была ложной, на территории аэропорта не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, деятельность воздушной гавани была восстановлена.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы устанавливают неизвестного, который предупредил о взрывчатке.

До этого стало известно, что пассажиров, прибывающих в Кишинев из Москвы транзитом через Ереван, будут проверять дополнительно, а список пассажиров передавать компетентным органам республики.

Как отметили в авиакомпании Flyone, продолжить путешествие смогут только те пассажиры, которые получили подтверждение о допуске к рейсу. Пассажиры, которым было отказано или которые были признаны персонами «нон грата», не смогут путешествовать. Также им не будет возмещена стоимость купленного билета.

Ранее в аэропорту Кишинева полиция применила силу к вернувшемуся из России оппозиционеру.