В Стамбуле задержали группу мошенников

В Стамбуле задержали группу из 24 мошенников, которые обманывали туристов во время «проверки» валюты на подлинность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материал агентства Anadolu.

По данным агентства, в банду входили не менее 30 подозреваемых. Они действовали в сговоре с таксистами в центральных районах Бейоглу, Шишли, Бакыркёй и Фатих.

«Они забирали у туристов деньги, предлагая «проверить», не фальшивые ли они, а затем прятали часть купюр в руке», — сообщили в агентстве.

Полиции удалось задержать большую часть подозреваемых, включая их лидера. При обыске было обнаружено незарегистрированное оружие.

До этого в Турции задержали мошенников за обман туристов на $60 миллионов.

По информации агентства, операцию по задержанию подозреваемых готовили в течение пяти месяцев в девяти турецких провинциях, в том числе в Стамбуле.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что подозреваемые размещали фальшивые объявления с рекламой отелей формата бунгало, тем самым обманывали клиентов и получали денежные средства за несуществующие бронирования.

Ранее в Стамбуле перекрыли Босфор из-за поисков брата и сестры.