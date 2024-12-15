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Асад перед свержением жаловался Ирану на Турцию

Reuters: Асад при свержении жаловался Ирану на желание Турции лишить его власти

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РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад за несколько дней до свержения жаловался Ирану на активную поддержку Турцией исламских повстанцев. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, глава иранского МИД Аббас Аракчи заверил Асада в продолжении помощи со стороны Тегерана и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с турецкой стороной. Reuters отмечает, что разговор состоялся 1 декабря — на пятый день наступления повстанцев, к этому времени мятежникам уже удалось занять Идлиб и Алеппо, сирийская армия планировала перейти в наступление.

В статье утверждается, что Аракчи после беседы с сирийским лидером высказал глубокую озабоченность о поддержке повстанцев своему турецкому коллеге Хакану Фидану, а также выразил недовольство поддержкой Турции планов Израиля и США. В ответ Анкара обвинила Асада в нежелании урегулировать конфликт в Сирии дипломатическим путем.

До этого сообщалось, что перед бегством из страны Асад приказал своим войскам защищать российские военные базы от оппозиционных сил.

Ранее в госдепе США рассказали, кто будет решать судьбу баз РФ в Сирии.

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