Администрация Байдена объвит о своем финальном пакете помощи Киеву

Администрация президента США Джо Байдена готовится анонсировать свой финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информацию двух высокопоставленных военных источников.

«Администрация Байдена планирует объявить о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг», — следует из сообщения.

Хотя точная сумма этого пакета пока не раскрыта, известно, что он не охватит все оставшиеся средства, одобренные конгрессом, в размере $4 млрд.

Источники отметили, что будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет оставлено несколько миллиардов долларов для возможной помощи Киеву, если это будет сочтено необходимым.

Оружие, включенное в пакет, будет предоставлено из имеющихся запасов США.

7 января американская газета The Washington Post написала, что Украина на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта. При этом, по оценке издания, не нужно спешить с поиском вариантов урегулирования конфликта, поскольку США важно не допустить усиления России в результате украинского кризиса.

Ранее в США назвали возможную дату урегулирования конфликта на Украине.