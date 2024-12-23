Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили, что США направили в Сирию военное оборудование для РПК

Star: США направили в Сирию военное оборудование и припасы для РПК
close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Соединенные Штаты направили военное оборудование и припасы в Сирию для формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает турецкая газета Star.

»США направили новое военное оборудование и материалы террористической организации PПK/YPG, которая загнана в угол в Сирии», — говорится в публикации.

Уточняется, что 22 декабря в Хасаке приземлились два американских военных грузовых самолета.

«Военное оборудование и припасы были доставлены террористам, засевшим в районе Дейр-эз-Зора, конвоем из 60 бронемашин и грузовиков», — отмечает Star.

Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал курдские группировки в Сирии немедленно распустить свои формирования. Он подчеркнул, что Турция готова оказать помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

Ранее в Турции пообещали не допустить раздела Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами