В Турции заявили, что США направили в Сирию военное оборудование для РПК

Star: США направили в Сирию военное оборудование и припасы для РПК

Соединенные Штаты направили военное оборудование и припасы в Сирию для формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает турецкая газета Star.

»США направили новое военное оборудование и материалы террористической организации PПK/YPG, которая загнана в угол в Сирии», — говорится в публикации.

Уточняется, что 22 декабря в Хасаке приземлились два американских военных грузовых самолета.

«Военное оборудование и припасы были доставлены террористам, засевшим в районе Дейр-эз-Зора, конвоем из 60 бронемашин и грузовиков», — отмечает Star.

Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал курдские группировки в Сирии немедленно распустить свои формирования. Он подчеркнул, что Турция готова оказать помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

Ранее в Турции пообещали не допустить раздела Сирии.