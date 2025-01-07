Трамп предложил переименовать Мексиканский залив

Избранный американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данное решение станет новой частью политики его администрации.

«Мы вскоре объявим об этом. Мы делаем большую часть работы в этом регионе, и он наш. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что новое название охватывает обширную территорию. Точная дата, когда решение будет принято, неизвестна.

До этого избранный лидер заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода Панамского канала под контроль США. По словам Трампа, панамские власти берут с властей США большую плату за военно-морские силы, чем за корабли других государств. Он подчеркнул, что Панама нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи передачи Вашингтоном контроля над каналом.

Ранее слова Трампа о Канаде, Гренландии и Панаме связали с большим планом против России.