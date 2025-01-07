Соскин: мир на Украине может быть заключен по австрийскому сценарию

Мир на Украине может быть заключен по австрийскому сценарию. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«США, Российская Федерация, Украина и, может, Европейский Союз на четырех заключат соглашение о нейтральном статусе Украины. В основу можно положить австрийский опыт», — сказал он.

Он отметил, что подобный подход позволит реализовать пункт о денацификации Украины, на котором настаивает российская сторона. Москва будет гарантировать нейтралитет Киева, в то время как Украина сможет заняться восстановлением страны, подытожил Соскин.

Австрийский государственный договор, наделяющий страну суверенитетом и восстанавливающий ее независимость, был подписан в апреле 1955 года в Вене. Сторонниками договора стали Великобритания, США, Франция и СССР. Позже Австрия внесла внесла пункт о провозглашении нейтралитета, тем самым гарантировав СССР невступление страны в НАТО.

Недавно газета Financial Times писала, что Украина будет вынуждена заключить мирный договор с Россией в 2025 году с отказом от потерянных территорий.

Ранее стало известно, когда могут провести выборы президента на Украине.