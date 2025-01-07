Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность из-за успешного проведения саммита стран БРИКС в Казани. Об этом он заявил в ходе конференции французских послов, передает ТАСС.

«Успех встречи БРИКС в Казани, несмотря на то, что у ее участников нет общего видения того, каким должно быть будущее, это новое предупреждение, которое мы не можем игнорировать», — заявил он.

По словам министра, не стоит терять время на то, чтобы «делать то, что сильно, более справедливым, а то, что справедливо, более сильным». Барро выразил надежду на то, что к 2026 году Франция будет председательствовать в «Группе семи» и завершит работу по формированию глобального управления и будущего мира.

До этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что БРИКС является более демократичным, чем Европейский союз, Североатлантический альянс и G7. По мнению дипломата, БРИКС не только обладает привлекательностью, но и становится одним из самых влиятельных международных форматов в мировых делах.

Ранее в России рассказали о давлении США на страны, приглашенные на саммит БРИКС в Казани.