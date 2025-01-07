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В Канаде предложили купить у США Аляску

Глава канадской провинции Онтарио Форд предложил купить у США Аляску
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Global Look Press

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил купить у Соединенных Штатов Аляску. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Таким образом политик прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может войти в состав Америки.

«Знаете, я хочу сделать президенту Трампу встречное предложение: давайте мы купим Аляску?» — заявил он.

По словам политика, в добавок к ней к стране можно присоединить Миннесоту с Миннеаполисом. Форд подчеркнул, что вхождение Канады в состав США является невозможным. Он добавил, что канадцы такие же гордые, как и американцы. Премьер-министр выразил надежду на то, что два государства смогут доказать миру, что они самые сильные, процветающие и богатые.

До этого Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к США в качестве 51-го штата. По его словам, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.

Ранее в США предложили присоединить к Канаде несколько штатов.

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