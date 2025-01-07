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Володин заявил, что в России откажутся от бакалавриата

Володин выступил за переход на новую модель высшего образования в России
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддерживает отказ от бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование. Его слова приводятся на странице ГД в соцсети «ВКонтакте».

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — сказал он.

Володин отметил, что от качества подготовки кадров зависят развитие экономики страны и ее технологический суверенитет.

Предполагается, что новая система высшего образования будет иметь три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура. Система должна быть внедрена с 1 сентября 2026 года.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.

Ранее эксперт раскрыл технологию, которая заменит ЕГЭ в школах.

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