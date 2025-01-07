Володин заявил, что в России откажутся от бакалавриата

Володин выступил за переход на новую модель высшего образования в России

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддерживает отказ от бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование. Его слова приводятся на странице ГД в соцсети «ВКонтакте».

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса», — сказал он.

Володин отметил, что от качества подготовки кадров зависят развитие экономики страны и ее технологический суверенитет.

Предполагается, что новая система высшего образования будет иметь три уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантура. Система должна быть внедрена с 1 сентября 2026 года.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.

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