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Лукашенко считает, что Белоруссия может не выдержать возможной войны

Лукашенко заявил, что если Белоруссию втянут в войну, она может не выдержать
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Shamil Zhumatov/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, она, возможно, не выдержит как государство. Его слова приводит агентство «Белта».

«Поэтому я делаю все терпеливо. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура. Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Нам нужно выдержать это, нельзя шарахаться», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что недоброжелатели извне хотят втянуть Белоруссию в военные игры.

«Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», — отметил белорусский лидер.

Он также упомянул, что недавно Зеленский кричал: «Жыве Беларусь!».

«Он будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я подумал и думаю: «Не дай Бог», — добавил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что не держится за власть.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно «американское шоу» на выборах.

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