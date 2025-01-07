Лукашенко: не держусь за власть и сделаю все для тихой передачи новому поколению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть, он намерен сделать все необходимое для того, чтобы «тихо» передать власть «новому поколению». Слова президента передает агентство «БелТА».

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что надеется пожить и при новой власти в Белоруссии.

«Я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить», — отметил он.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В период с 7 ноября по 6 декабря прошлого года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Будущие участники выборов до 21 декабря должны были подать документы для регистрации в ЦИК.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно «американское шоу» на выборах.