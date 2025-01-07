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Киев намерен вернуть до 25 млн находящихся за рубежом украинцев

Чернышов: Киев намерен возвратить 20-25 млн находящихся за рубежом украинцев
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Michael Kuenne/Global Look Press

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил в эфире телемарафона, что власти намерены возвратить украинцев из-за рубежа, не принимая принудительных мер.

«За рубежом у нас 20-25 млн, по нашим оценкам, на Украине 32 млн приблизительно», — сказал министр.

По его словам, власти начинают процесс возвращения украинцев домой.

«Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», — отметил он.

При этом он не стал говорить, какие конкретные шаги для этого будут предприняты.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые лидеры стран Запада используют граждан Украины в качестве дешевой рабочей силы. Он отметил, что западные страны заинтересованы в привлечении квалифицированных и доступных украинских специалистов. При этом тех украинцев, которые не могут найти работу, готовы отправить на родину. Он выразил разочарование тем, что такие заявления часто звучат в кулуарах, и лидеры западных государств не хотят обсуждать эту проблему с ним.

Ранее стало известно, что в 2025 году на Украине начнет функционировать пилотная программа по возвращению беженцев из Германии.

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