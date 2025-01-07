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Китай призвал США немедленно отменить санкции в отношении двух компаний

Китай призвал США немедленно отменить санкции в отношении фирм Tencent и CATL
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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай призывает США немедленно отменить санкции в отношении компаний Tencent и CATL. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы призываем США немедленно исправить свои ошибочные действия, немедленно отменить незаконные односторонние санкции в отношении китайских компаний», — сказал он.

Он также добавил, что Пекин примет меры для защиты прав и интересов китайских компаний.

Минобороны США сообщало, что технологический гигант Tencent и производитель литий-ионных аккумуляторов CATL попали в санкционный список из-за возможных связей с китайской военной промышленностью.

До этого официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя обвинения в кибератаках со стороны Пекина, заявил, что американские санкции против связанных с информационными технологиями китайских компаний не имеют под собой оснований.

Ранее США ввели санкции против китайской компании, обвиняемой в кибератаках.

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