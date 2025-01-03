США ввели санкции против китайской компании, обвиняемой в кибератаках

Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании Integrity Technology Group, которую ранее обвинили в участии в кибератаках. Об этом сообщил Минфин США.

В документе указано, что компания, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже, подозревается в управлении ботнетом, связанным с хакерской группировкой Flax Typhoon. По информации Федерального бюро расследований (ФБР) США, эта группировка занимается кибершпионажем и осуществляет атаки на компьютерные и промышленные устройства, подключенные к интернету, по всему миру.

31 декабря министерство финансов США сообщило о кибератаке на свои электронные системы, к которой, по их данным, причастны хакеры из Китая.

В письме говорится, что компания BeyondTrust — один из подрядчиков Минфина в области программного обеспечения — сообщила о том, что злоумышленник удаленно завладел ключом безопасности, позволяющим доступ к определенным рабочим системам казначейства и содержащейся в них документации.

В результате инцидента затронутая электронная система была отключена от сети, и, по мнению американских властей, в настоящее время хакеры не имеют доступа к системам минфина. Ведомство активно сотрудничает с ФБР для расследования произошедшего.

В конце ноября телеканал CNN сообщал, что в Соединенных Штатах Америки считают, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне.

Ранее Олаф Шольц назвал Россию и КНР главными источниками киберугрозы для Германии.