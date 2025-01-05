Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

Посольство Китая напомнило США, что санкции нельзя вводить без доказательств
close
Global Look Press

Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в интервью РИА Новости.

По его словам, американская сторона приходит к выводам без существенных доказательств, выступает с безосновательными обвинениями и клевещет на КНР, вводя санкции против китайских организаций. Дипломат считает, что подобные действия являются безответственными и подменяют «правильное и неправильное».

3 января Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании Integrity Technology Group, которую ранее обвинили в участии в кибератаках.

Отмечается, что компания, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже, подозревается в управлении ботнетом, связанным с хакерской группировкой Flax Typhoon. По информации Федерального бюро расследований (ФБР) США, эта группировка занимается кибершпионажем и осуществляет атаки на компьютерные и промышленные устройства, подключенные к интернету, по всему миру.

Ранее Шольц назвал Россию и КНР главными источниками киберугрозы для Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами