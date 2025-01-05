Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

Посольство Китая напомнило США, что санкции нельзя вводить без доказательств

Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в интервью РИА Новости.

По его словам, американская сторона приходит к выводам без существенных доказательств, выступает с безосновательными обвинениями и клевещет на КНР, вводя санкции против китайских организаций. Дипломат считает, что подобные действия являются безответственными и подменяют «правильное и неправильное».

3 января Соединенные Штаты ввели санкции против китайской компании Integrity Technology Group, которую ранее обвинили в участии в кибератаках.

Отмечается, что компания, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже, подозревается в управлении ботнетом, связанным с хакерской группировкой Flax Typhoon. По информации Федерального бюро расследований (ФБР) США, эта группировка занимается кибершпионажем и осуществляет атаки на компьютерные и промышленные устройства, подключенные к интернету, по всему миру.

Ранее Шольц назвал Россию и КНР главными источниками киберугрозы для Германии.