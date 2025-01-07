Министр финансов США поговорила с зампремьера Госсовета Китая

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и зампремьера Госсовета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн провели в виртуальном режиме встречу в рамках усилий по «ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями». Об этом говорится в заявлении американского минфина, передает РИА Новости.
Отмечается, что Йеллен и Хэ обсудили макроэкономические изменения в обоих государствах.
«Они рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в 2024 году», — отмечается в публикации.
Утверждается, что Йеллен во время встречи подняла вопросы, которые связаны с «нерыночной политикой и практикой КНР и избыточными промышленными мощностями, наносящими ущерб рабочим и компаниям США».
Министр финансов Соединенных Штатов пригрозила компаниям из Китая «последствиями» в случае оказания материальной поддержки России в рамках военного конфликта на Украине.
До этого официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований.
Ранее стало известно, что администрация Байдена обсуждает запрет беспилотников из Китая.