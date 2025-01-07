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Министр финансов США поговорила с зампремьера Госсовета Китая

Глава Минфина США Йеллен и вице-премьер КНР Хэ Лифэн провели виртуальную встречу
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Reuters

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и зампремьера Госсовета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн провели в виртуальном режиме встречу в рамках усилий по «ответственному управлению двусторонними экономическими отношениями». Об этом говорится в заявлении американского минфина, передает РИА Новости.

Отмечается, что Йеллен и Хэ обсудили макроэкономические изменения в обоих государствах.

«Они рассмотрели работу рабочих групп по экономическим и финансовым вопросам, которые они совместно учредили в 2024 году», — отмечается в публикации.

Утверждается, что Йеллен во время встречи подняла вопросы, которые связаны с «нерыночной политикой и практикой КНР и избыточными промышленными мощностями, наносящими ущерб рабочим и компаниям США».

Министр финансов Соединенных Штатов пригрозила компаниям из Китая «последствиями» в случае оказания материальной поддержки России в рамках военного конфликта на Украине.

До этого официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований.

Ранее стало известно, что администрация Байдена обсуждает запрет беспилотников из Китая.

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