В США готовят запрет на беспилотники из Китая

Администрация действующего президента США Джо Байдена собирается ограничить или полностью запретить ввоз беспилотников из Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент Министерство торговли США по поручению Байдена занимается сбором информации о последствиях запрета, если он будет введен. Глава ведомства Джина Раймондо заявила, что возможный запрет рассматривается в целях «обеспечения национальной безопасности».

При этом окончательное решение по данному вопросу будет принимать избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

В декабре агентство Bloomberg сообщало, что производители Китая начали ограничивать продажи в США и Европу важных деталей для создания беспилотников. Отмечалось, что китайские производители моторов, аккумуляторов БПЛА и их систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки.

До этого издание Financial Times писало, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик беспилотников для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина.

Ранее Китай обвинил ЕС в провоцировании торговой войны.