Штурмовавший Капитолий «шаман» оценил шансы Трампа на решение конфликта на Украине

Штурмовавший Капитолий 6 января 2021 года в образе шамана американец Джейкоб Ченсли выразил уверенность в том, что избранный президент США Дональд Трамп сможет добиться мира на Украине. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Абсолютно точно — мира. Единственная причина, по которой мира нет, это администрация Джо Байдена и Камалы Харрис», — подчеркнул он.

Ченсли поменял имя на Джейк Анджели.

В 2021 году Джейкоб Ченсли был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Также ему назначили штраф в две тысячи долларов и три года пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы.

Протесты, в организации которых обвиняют Трампа, прошли в Вашингтоне 6 января 2021 года после президентских выборов. Толпа митингующих ворвалась в здание Конгресса США и захватила несколько его помещений в то время, как там проходило заседание парламентариев, собиравшихся официально утвердить победу Джо Байдена в ходе голосования.

Ранее американский шаман назвал президентство Трампа поворотным моментом.