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Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции голосовать против всех

Лукашенко призвал оппозицию участвовать в выборах в Белоруссии
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x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с доверенными лицами прокомментировал призывы белорусских оппозиционеров за рубежом голосовать на предстоящих 26 января выборах против всех. Его слова приводит информагентство БелТА.

«Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: «Голосуйте против всех». <...> Но это их дело, их право заявлять», — сказал он.

Лукашенко также высказался о деятельности оппозиционеров за границей, отметив, что из-за границы «легко вякать».

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Решение приняли во время заседания палаты представителей в конце октября.

Для Лукашенко это его седьмая избирательная кампания. Всего Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты Белоруссии, среди которых первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии.

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