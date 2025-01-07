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В ЕС стала популярнее идея о территориальных уступках Украины

WP: в Европе набирает популярность идея о территориальных уступках Украины
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Global Look Press

В Европе все популярнее становится идея о территориальных уступках Украины в пользу России в обмен на мир. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Другим… ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание найти конец конфликту, который пожирает многие из скудных запасов военной техники континента», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале газеты, европейцы на фоне продолжающихся боевых действий на Украине переходят к идее переговоров по формуле «земля в обмен на мир».

WP пишет, что ЕС рассматривает как наиболее приемлемый сценарий развития событий в случае прекращения помощи Киеву со стороны США.

До этого немецкая газета Neue Zürcher Zeitung писала, что украинцы стали охотнее принимать идею о территориальных уступках России на фоне продолжающегося конфликта.

Немецкая газета обратила внимание на результаты социологического опроса Международного института социологии в Киеве. По его данным, доля населения Украины, поддерживающего территориальные уступки, выросла с 19% в феврале 2024 года до 32% в октябре.

Ранее стало известно о приближении армии России к границе Днепропетровской области.

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