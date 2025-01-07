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В Греции назвали условие для обращения ЕС к Лиссабонскому договору

Профессор Калентеридис: ЕС обратится к Лиссабонскому договору при выходе США из НАТО
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Johanna Geron/Reuters

Евросоюз может обратиться к Лиссабонскому договору, если Дональд Трамп выведет США из НАТО. Такое мнение высказал профессор Эгейского колледжа в Афинах Ставрос Калентеридис в разговоре с РИА Новости.

Лиссабонский договор был подписан на саммите ЕС 13 декабря 2007 года в Лиссабоне. Его цель — заменить не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Европейском союзе в целях реформирования системы управления ЕС.

Профессор отметил, что Трамп ранее заявлял, что США могут отказать в защите тем членам НАТО, которые не выполняют требования по минимальным расходам на оборону.

Если его администрация пойдет на это, то подобный сценарий ослабит НАТО и даст ЕС возможность обратиться к Статье 42.7 Лиссабонского договора, содержащей положение о солидарности, подчеркнул Калентеридис.

По его мнению, такая ситуация откроет дверь к лидерству в этой сфере Франции, так как она исторически стремилась к независимому военному курсу и иногда отклонялась от курса альянса.

Таким образом, будущий президент Франции сможет постепенно разорвать связи с НАТО, что в долгосрочной перспективе принесет пользу России, заключил он.

В декабре Politico сообщала, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг мог убедить Дональда Трампа в полезности организации.

Ранее Маск возмутился расходами США на оборону Европы.

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