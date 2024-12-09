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Трампа убедили в полезности НАТО

Politico: Столтенберг мог убедить Трампа в полезности НАТО для США

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Kevin Mohatt/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг мог убедить Дональда Трампа в полезности альянса для Вашингтона. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в НАТО высокого ранга, передает ТАСС.

В данный момент в военном блоке меньше опасений по поводу возможных деструктивных действий будущего президента США, говорится в материале.

Во время первого срока Трамп, отмечает газета, он пугал союзников по НАТО возможным выходом США из альянса и отказом выполнять обязательства по пятой статье, предусматривающей взаимную помощь в случае нападения.

Теперь же политик выдвинул на пост госсекретаря сенатора Марка Рубио, который стал инициатором законопроекта о запрете президенту выходить из НАТО без одобрения Сената.

Накануне Трамп в интервью NBC News заявил, что США могут покинуть НАТО, если другие ее члены не будут выполнять свои обязательства по финансированию Организации Североатлантического договора.

Ранее в Швейцарии заявили о беспокойстве из-за возможного ослабления НАТО из-за Трампа.

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