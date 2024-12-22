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Маск возмутился расходами США на оборону Европы

Макс назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы
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Tingshu Wang/Reuters

Вашингтон расходует слишком много денег на оборону Европы в условиях роста государственного долга США. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга», — подчеркнул он.

Маск обратил внимание на то, что налогоплательщики США покрывают четверть европейских расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.

20 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация потребует от НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Отмечалось, что он планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США.

По данным Североатлантического альянса, из 32 членов НАТО целевого показателя в 2% в этом году достигнут только 23.

До этого Трамп заявлял, что США могут покинуть НАТО, если другие страны-члены организации не будут выполнять свои финансовые обязательства.

Ранее в США рассказали о лазейке Трампа по обходу запрета на выход из НАТО.

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