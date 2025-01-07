WP: Украина не выдерживает потери в рядах ВСУ на фоне наступления ВС России

Украина крайне быстро теряет своих солдат, не успевая восполнить потери в личном составе в рядах ВСУ. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украина… теряет войска со скоростью, намного превосходящей ту, которую она может выдержать и продолжать сражаться», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что официальная оценка невосполнимых и восполнимых потерь Украины в 400 000 считается сильно заниженной.

Как пишет WP, Украина теряет территорию, войска и время, а следующие несколько недель определят, «сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство».

До этого министерство иностранных дел Турции сообщило, что готово принять переговоры по Украине с учетом формата и параметров, согласованных сторонами.

Ранее Макрон посчитал обязанностью США привлечение России к переговорам.