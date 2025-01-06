Иностранцы, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), селятся в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости пленный наемник из Польши.

По его словам, иностранцев размещали в квартирах, которые мирные украинцы бросили. При этом он признался, что не уверен, получали ли ВСУ согласие на аренду у законных владельцев.

Наемник рассказал, что одну ночь он провел в Шагени возле польской границы, затем четыре ночи в Тернополе. Позже он вместе с группой жил в поселке Алексеево-Дружковка в Краматорском районе ДНР.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Владимир Самороченко рассказал, как получал от украинского командования инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать гражданское население.

Недавно пленный польский наемник сообщил, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников.

Ранее пленный наемник заявил, что ВСУ набирают в свой состав всех иностранцев без разбора.