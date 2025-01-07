Путин отметил вклад религиозных организаций в укрепление института семьи

Путин в поздравлении к православным рассказал о традициях, семье и идеалах

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ, празднующих Рождество Христово, с «долгожданным праздником, который дорог людям «во всем мире». Об этом сообщил Кремль.

Путин отметил, что Рождество «дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли и дела».

«В рождественские дни мы всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции», — сказал он.

Глава государства отметил созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в единении народа, сбережении исторической памяти и уникального культурного и духовного наследия.

Президент указал на существенный вклад религиозных организаций в укрепление института семьи и воспитание молодежи.

«Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания», — сказал он.

Путин встретил Рождество в окружении участников спецоперации, волонтеров, а также их семей. Это было во время визита главы государства в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, в котором проходило рождественское богослужение.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящей элитой России.