Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев рассказал о задачах России на Балтике

Патрушев: Россия примет меры по защите своей безопасности в Балтийском море

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Обеспечение безопасности России на Балтике является важнейшей военно-политической задачей государства. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

По словам Патрушева, странами НАТО взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Он выразил мнение, что это традиционная для западных стран стратегия.

«Еще во время Крымской войны англичане с французами стремились овладеть Кронштадтом, а в обеих мировых войнах немцы пытались закрепиться на российском берегу Балтики», — напомнил Патрушев.

Председатель Морской коллегии России напомнил, что проблема усилилась после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, а также подрыва проходящих по дну Балтийского моря «Северных потоков». В результате Россия вынуждена принимать дополнительные меры по защите своей территории и экономического суверенитета.

В том же интервью Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки». По его словам, у Военно-морских сил (ВМС) Украины нет оборудования и специалистов, которые могли бы подорвать газопроводы на такой глубине. При этом такими возможностями обладают спецслужбы США и Британии.

Ранее Патрушев заявил о планах США получить доступ в Черное море через Дунай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами