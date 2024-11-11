Патрушев рассказал о задачах России на Балтике

Обеспечение безопасности России на Балтике является важнейшей военно-политической задачей государства. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

По словам Патрушева, странами НАТО взят курс на милитаризацию Балтийского моря. Он выразил мнение, что это традиционная для западных стран стратегия.

«Еще во время Крымской войны англичане с французами стремились овладеть Кронштадтом, а в обеих мировых войнах немцы пытались закрепиться на российском берегу Балтики», — напомнил Патрушев.

Председатель Морской коллегии России напомнил, что проблема усилилась после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, а также подрыва проходящих по дну Балтийского моря «Северных потоков». В результате Россия вынуждена принимать дополнительные меры по защите своей территории и экономического суверенитета.

В том же интервью Патрушев рассказал, кто мог взорвать «Северные потоки». По его словам, у Военно-морских сил (ВМС) Украины нет оборудования и специалистов, которые могли бы подорвать газопроводы на такой глубине. При этом такими возможностями обладают спецслужбы США и Британии.

Ранее Патрушев заявил о планах США получить доступ в Черное море через Дунай.