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Евросоюзу предрекли кризис безопасности из-за России и Трампа

FT: в ЕС назревает кризис безопасности из-за угрозы от РФ и безразличия Трампа
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Jonathan Ernst/Reuters

В ЕС может возникнуть кризис безопасности к 2025 году из-за усиливающейся угрозы со стороны России и возможного безразличия США под руководством Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

Страны Европы должны срочно укрепить свою оборону, и одним из решений может стать увеличение военных расходов Германии, крупнейшей экономики региона.

Новый генсек НАТО Марк Рютте отметил, что российская экономика находится в военном положении, и альянсу необходимо оперативно наращивать оборонные возможности. В отличие от холодной войны, когда США лидировали в ответе на российскую агрессию, теперь американская реакция может быть иной. Например, Трамп и его советники выступают за сокращение присутствия армии США в Европе в пользу усиления в Азии.

Новое позиционирование США акцентирует внимание на Китае как на большей угрозе, чем Россия. Американские эксперты выразили опасения, что вывод войск из Европы может подтолкнуть Россию к расширению конфликта за пределы Украины. В НАТО считают, что для эффективного сдерживания России альянсу не хватает третьей части необходимых ресурсов, особенно в области противовоздушной обороны, логистики и боеприпасов.

30 декабря венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Евросоюз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов начать переговоры с Трампом в конце января.

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