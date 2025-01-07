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Песков рассказал о просьбе Путина, которую исполнил патриарх Кирилл после богослужения

Песков: патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконки для бойцов СВО
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время визита в храм Христа Спасителя поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством, а также попросил его освятить нательные кресты и иконки для воюющих в зоне СВО военнослужащих, которые были выложены в алтаре. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, патриарх исполнил данную просьбу при российском лидере. Путин также попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента РФ, заявил представитель Кремля.

В ходе беседы Путин сообщил главе Русской православной церкви, что передаст эти кресты и иконки командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи по обеспечению безопасности РФ в зоне спецоперации.

«Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь», — процитировал Песков слова российского лидера.

До этого Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

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