Опубликованы кадры с Путиным в храме на Поклонной горе в Москве

Опубликованы кадры с Путиным в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе

РИА Новости опубликовало кадры, на которых президент России Владимир Путин встречает Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Глава государства поздравил православных христиан и россиян с Рождеством. Он отметил, что «этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире». По словам российского лидера, Рождество «дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки». Он пожелал православным христианам и всем гражданам РФ, отмечающим праздник, здоровья и благополучия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании заявил, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Глава Русской православной церкви призвал людей оставаться христианами «не только по имени, но и по образу жизни».

Ранее россиянам назвали 15 способов увидеть будущее и узнать о суженом на рождественских гаданиях.