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С королевского герба Дании убрали три короны

Король Дании Фредерик X распорядился убрать три короны с герба страны
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Depositphotos

Королевский герб Дании был обновлен — с него убрали три короны, что вызывало споры со Швецией со времен Кальмарской унии (Дания, Швеция, Норвегия) в XIV веке. Об этом сообщает издание News Oresund.

Король Дании Фредерик X распорядился обновить герб страны в связи со своим восшествием на престол в январе 2024 года. В новом дизайне также гербы регионов Гренландии и Фарерских островов увеличены и занимают второе и третье поля, а символы Дании и Южной Ютландии размещены на первом и четвертом полях. Ранее изображение третьего поля объединяло три короны с гербами Фарер и Гренландии.

Три короны долгое время были предметом споров с Швецией, поскольку их изображение трактовалось как претензия на шведский престол, пишет ТАСС.

В январе прошлого года Фредерик X стал новым королем Дании после того, как от престола отреклась его мать Маргрете II, которая правила до этого 52 года. Этот срок является самым долгим среди всех ее предшественников за всю историю королевства.

«Газета.Ru» разбиралась в том, почему королева Маргрете II решила отойти от государственных дел, а также в том, как она правила и что известно о ее старшем сыне, теперь уже новом правителе Дании.

Ранее отрекшаяся от престола королева Дании Маргрете II была госпитализирована в больницу после падения в своей резиденции.

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