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Доллар США начал падать после заявления Трампа

Доллар подешевел после опровержения Трампом отказа от своей тарифной политики
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Brendan McDermid/Reuters

Стоимость доллара США снизилась после того, как избранный президент Дональд Трамп опроверг информацию о том, что его новая администрация планирует менее агрессивную тарифную политику, чем он ранее обещал. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс упал на 0,73 процента и составил 108,17 рубля за доллар.

27 декабря главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что с приходом в Белый дом Трампа ожидается довольно значительное повышение тарифов, которое редко бывает не взаимным. По его словам, новый американский лидер может устроить ограниченную торговую войну, которая приведет к падению цен на экспортные товары, но за пределами нефтегазовой сферы.

Однако эксперт считает, что такой сценарий не является основным. По его словам, в последние годы мировая экономика сталкивается с вызовами. Так, темпы роста остаются невысокими и не достигают уровней, которые были до пандемии коронавируса. Замедление роста глобального ВВП продолжается: с 3,6% в 2022 году до прогнозируемых 3,3% в 2023 и 3,2% в 2024-м году.

Ранее Трамп пожаловался на Байдена.

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