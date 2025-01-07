Экс-президент Украины разместил свое фото на троне в церкви

Порошенко опубликовал свою фотографию на архиерейском троне в церкви

Экс-президент президент Украины Петр Порошенко опубликовал свое фото на архиерейском троне в церкви. Фотографию он разместил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Порошенко присутствовал в храме на Рождественском богослужении.

В связи с шестилетием получения томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) от Константинопольского патриарха политик заявил, что вера украинцев и их твердое решение отделиться от «московского влияния» привели их к «духовной победе». По словам Порошенко, Господь увидел и оценил упорную борьбу украинского народа за свою церковь.

31 декабря был опубликован доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В нем указано, что заявления властей Украины относительно законности запрета Украинской православной церкви (УПЦ) не подкреплены достаточными доказательствами.

Запрет деятельности Украинской православной церкви на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Контроль за исполнением закона возложен на соответствующие государственные структуры.

Православная церковь на Украине представлена УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата и Православной церкви Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

Ранее в украинском Владимире у общины УПЦ отобрали Успенский собор.