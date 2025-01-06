Стало известно содержание двух прощальных речей Байдена

Действующий президент США Джо Байден планирует дважды обратиться к американским гражданам перед своим уходом с поста главы государства. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Журналисты узнали, что 12 января хозяин Белого дома выступит с первой речью. Она будет посвящена достижениям его внешней политики.

В частности, Байден объявит об усилении позиций страны благодаря финансированию НАТО и Украины. Кроме того, он расскажет о развитии отношений с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

Далее президент выступит со второй речью, в которой подведет итоги своей работы в качестве государственного служащего. Байден поделится своими мыслями по поводу последних четырех лет, проведенных на посту главы государства, и расскажет о своих достижениях за несколько десятков лет до этого.

Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Как рассказал заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс, Джо Байден и его жена Джилл Байден намерены выполнить данное еще до выборов обещание и посетить церемонию.

Ранее Джо Байден заявил, что знаком с российским президентом Владимиром Путиным более 47 лет.